Türkiyəli sənətçi Özcan Dəniz ötən həftələrin birində konsert zamanı qadın pərəstişkarlarının hücumuna məruz qalmışdı.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bu dəfə özünü qorumağı qərar alıb.

Belə ki, müğənni dünən verdiyi konsertdə fanatların səhnəyə çıxmasının qarşını almaq üçün mühafizə səddinin çəkilməsini tələb edib. Konsertin təşkilatçıları onun bu istəyinə əməl ediblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.