Türkiyənin Giresun vilayətinin Espiye rayonunda sərnişin avtobusu dərəyə aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 5 nəfər ölüb, 6-ı yaralanıb.



Qəzaya sürücünün idarəetməni itirməsi səbəb olub.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

