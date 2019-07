Hindistanın Himaçal Pradeş ştatında üçmərtəbəli binanın uçub.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 30 hərbçi dağıntı altında qalıb. Hadisə baş verəndə binadakı banket zalında hərbçilərin ziyafəti davam edirmiş. Dağıntı altından 4 nəfər sağ çıxarılıb. Hazırda dağıntı altında qalanların axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

