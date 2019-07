İsveçin şimalında birmotorlu təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 9 nəfər ölüb.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə regional administrasiya məlumat yayıb.

Belə ki, “GippsAero” şirkətinə məxsus GA8 modelli təyyarə Vesterbotten regionunun Umeo şəhəri yaxınlığında yerə çırpılıb.

Göyərtədə paraşütçülər olub.

Qəzanın səbəbləri bəlli deyil.

