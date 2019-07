İsveçdə yüngülmühərrikli "GA8 Airvan" təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vesterbotten regionunun rəsmi saytında məlumat yayılıb.

Hadisə zamanı təyyarədə 9 nəfər olub. Onların hamısı qəzada həlak olub.

"Sveriges Radio"nun xilasetmə xidmətinə istinadən bildirib ki, təyyarə Umeo hava limanından yerli vaxtla saat 13:33-də səmaya qalxıb və Stursandsşer adasında yerə düşüb.

Qəzanın səbəbi araşdırılır.



