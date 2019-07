Bakı. Trend:

İsveçin Umeo şəhərindən birmühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, "GA8 Airvan" modelli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 9 nəfər həlak olub.

Məlumata əsasən, təyyarənin göyərtəsində paraşütçülar olub.

Hazırda qəzanın səbəbi araşdırılır.

