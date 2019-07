Şahmatçıdan yarış zamanı inanılmaz fırıldaq - Telefonla...

Beynəlxalq Şahmat Federasiyası latviyalı şahmatçı İqor Rausisi oyunlar zamanı telefondan istifadə etdiyi üçün turnirdən uzaqlaşdırıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, federasiya tərəfindən sübutlar toplanılaraq Etika komitəsinə göndərilib. 58 yaşlı qrossmeyster uzun illərdir ki, müxtəlif beynəlxalq yarışlarda Latviya, Banqladeş və Çexiyanı təmsil edir.

FIDE-nin baş direktoru Emil Sutovski şəxsi Facebook səhifəsində yazıb ki, İqor Rausisin oyun zamanı hərəkətləri uzun müddətdir şübhə doğururdu. Bu qərar şahmat yarışlarında yaşanan və yaşana biləcək fırıldaqçılıqla mübarizədə ilk addım olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.