İsveçin Umeo şəhərindən birmühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, "GA8 Airvan" modelli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 9 nəfər həlak olub.

Məlumata əsasən, təyyarənin göyərtəsində paraşütçülar olub.

Hazırda qəzanın səbəbi araşdırılır.

Milli.Az

