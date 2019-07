"Formula 1" üzrə Böyük Britaniya Qran-prisi yekunlaşıb.

"Report" xəbər verir ki, "Silverstoun" avtodromunda keçirilən yarışı "Mercedes"in pilotu Lüis Hemillton qazanıb.

Karyerasının 80-ci çempionluğuna qovuşan britaniyalı pilot həmçinin doğma məkanda 6-cı qalibiyyətini əldə edib. İkinci pilləni Hemilltonun komanda yoldaşı Valtteri Bottas, üçüncü pilləni isə "Ferrari"dən Şarl Lekler tutub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.