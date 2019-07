Tbilisidə, Gürcüstan parlamentinin binası önündə ölkənin daxili işlər naziri Giorgi Qaxarianın istefası tələbi ilə növbəti aksiya keçirilir.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sayca 25-ci aksiyadan öncə əl işlərinin sərgi-satışı təşkil olunub.

Sərgi-satışdan əldə olunan gəlirin 20%-i aksiyanın təşkilat qrupuna təqdim olunacaq.

Təşkilatçılar mübarizələrini sona qədər aparacaqlarını və DİN rəhbəri istefa verənə qədər aksiyaları dayandırmayacaqlarını bildiriblər.



