Kürdəmir rayonunda zəncirvari yol qəzası baş verib.

"Report"un məlumatına görə, hadisə rayonun Bakı prospektində qeydə alınıb. Belə ki, 10-SP-435 və 90-MB-226 dövlət qeydiyyat nişanlı "Mercedes" markalı minik avtomobilləri toqquşub.

"Hyundai" markalı avtomobil sonra "Mercedes"ə çırpılıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasada, hər 3 nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.