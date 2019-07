Bürcünüz haqqında BİLİNMƏYƏN FAKTLAR

Hamımız yaşın və yaşananların təsiri ilə dəyişirik. Bu dəyişikliklər hər insanda özünü fərqli şəkildə büruzə verir.

Qoç

Bu bürcün nümayəndələri illər ərzində gözündəki işığı və şücaətlərini itirmirlər, gənclik həyəcanı və macəra ehtiyacı həyat boyu onları müşayiət edir. Daxili aləmin vəziyyəti üzlərində ifadə olunur: Qoç bürcləri çox gənc görünür və cavan stilinə daha çox üstünlük verirlər.

Buğa

Buğa qadınları yaşa dolduqca xüsusi cazibədarlıq qazanır və daha çox təmtərağa qaçırlar. Yetkin illərdə onlar çox zərif və dəbdəbəli görünürlər. Özlərini gənc və səfeh qızcığaz kimi göstərmək cəhdlərinə qapılmır, əksinə, gənc qızlara yaraşmayan nəfis və təmkinli bir stilə üstünlük verirlər.

Əkizlər

Maksimal yetkin yaşa qədər gəncliyini, təravətini və cazibədarlığını qorumağa çalışır. Adətən onlar çox aktivdir və çox işləyirlər, nadir hallarda sakit ailə həyat tərzini üstün tuturlar. Geyim tərzində və zahiri görünüşdə onlar müxtəlifliyə yönəlir, amma yalnız onlarda orijinal görünən geyimləri seçirlər.

Xərçənglər

Yaşa dolduqca bu bürcün təmsilçiləri təmkinli olmaq bacarığına yiyələnir, özünü ailə həyatı və evə daha çox həsr edir. İdealda sevən həyat yoldaşı və ana olurlar. Həyatını başqalarının qayğısına həsr edən Xərçənglərin şıq görünmək və dəblə ayaqlaşmağa sadəcə olaraq vaxtı yoxdur.

Şir

Adətən bu bürcün nümayəndələri illər ərzində karyerada yüksək vəzifə əldə edir, çünki işgüzarlığını daim inkişaf etdirir. Şəxsi həyatda səhvlər edə bilər, amma parlaq görünmək, diqqət çəkmək və həyatdan zövq almaq istəklərinə heç nə mane ola bilməz.

Qız

Yaş artdıqca onlar iddialı planlarının həyata keçirilməsinə kömək edən daha çox və daha dəyərli iş keyfiyyətləri əldə edirlər. Geyim və həyat tərzində daha mühafizəkar davranır, kiçik şeylərə və digər resurslara enerji sərf etməməyə çalışır və özlərini tamamilə şəxsi biznesə yönəldirlər.

Tərəzi

Bu bürcün nümayəndələri istənilən yaşda qeyri-adi cəzibədarlığını qoruyub saxlayır. Yaş ilə bərabər şəxsi qərarlarını müstəqil şəkildə verməyə alışır və komfort zonasından çıxmağı öyrənirlər. İnkişaf etmiş sənətsəl zövq duyumu onlara təbii gözəlliyini vurğulamağa və hər zaman dəbli görünməyə imkan verir.

Əqrəb

Əqrəb qadınları yaşa dolduqca daha az inadkar, daha yovuşan və mülayim olurlar. Yenə də əvvəlki kimi hər şeyə nəzarət etmək istəyi qalır və düzəltmək istəməsə də, öz səhvlərini etiraf etməyi öyrənirlər. Məşum qadın obrazı illərlə daha da parlaq olur, ətarfdakılarla qarşılıqlı əlaqə daha harmonik səviyyəyə yüksəlir.

Oxatan

Yaşa dolduqca Oxatan bürcləri sakitləşir və sonsuz macəra axtarışlarını ləngidirlər. Həyatında stabillik və komfort axtarır. Adətən akademik işlərlə məşğul olmaq istəyirlər, amma səyahət izini heç vaxt itirmirlər.

Oğlaq

Hər bir işin öhdəsindən gələn inanılmaz dərəcədə uğurlu biznes-ledidir: həm karyera qurur, həm də ailənin qayğısına qalır. Yaşla bərabər işlərində peşəkarlığa yiyələnir və işgüzarlığını möhkəmləndirir. Mükəmməlçilik onları yalnız gücləndirir. Ailə həyatında tələbkar və sərt olsalar da, qayğıkeş olduqlarını qeyd etmək yerinə düşər.

Dolça

Dünyaya qeyri-adi baxış bucağını və hər işdə həqiqətə çatmaq arzusunu qoruyub saxlayırlar, amma yaşla birlikdə daha az qətiyyətli olmağı və ətrafdakılara daha az güzəştə getməyi öyrənirlər. Optimizm, ünsiyyətcillik və yaradıcı enerji istənilən yaşda saxlanılır.

Balıq

Bu bürcün həssas təmsilçilərinin yaşla bağlı olaraq hansı istiqamətdə dəyişdiyini müəyyən etmək mümkün deyil. Yaşanmış həyat təcrübəsindən asılı olaraq özünü ətraf-aləmdən tədric edə və komfort zonasında gizlənə bilər. Yaxud da əksinə - bütün həyatı boyu dünyaya çəhrayı eynəklərdən baxmağa davam edəcək. Hisslərin dərinliyi və ətraf gerçəkliyin drammatik dərk edilməsi dəyişməz olaraq qalır. (publika.az)

