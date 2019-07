Bakı. Trend:

Nepalda güclü yağışlar səbəbindən baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı artıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 55-yə çatıb, daha 25 nəfər isə xəsarət alıb. Daha əvvəl 50 nəfərin öldüyü, 20 nəfərin isə yaralandığı bildirilirdi.

Bundan əlavə, azı 35 nəfər itkin düşmüş sayılır. Onların axtarışları aparılır.

