Erkən saç ağarmasının səbəbi AÇIQLANDI

Alimlər bəzi insanlarda saçın vaxtından əvvəl ağarmasının səbəbini açıqlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ispan alimləri 30-60 yaş arası 54 min insanın sağlamlıq vəziyyətini araşdırıblar. Məlum olub ki, erkən saç ağarması orqanizmin qocalması ilə əlaqəli deyil.

Alimlər qeyd edirlər ki, saçın rəngi qluation piqmentindən asılıdır. Bu piqment həm də orqanizmi ciddi xəstəliklərdən qoruyur. Orqanizm ürək-damar xəstəlikləri, Alzheimer xəstəliyi ilə mübarizə aparanda qluation piqmenti saçlardan "götürülür".

Erkən yaşda saç ağarması həm də genetik faktorlarla əlaqəli ola bilər. Alimlərin fikrinə görə isə, stres faktoru saçın erkən ağarmasına təsir etmir.(olke.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.