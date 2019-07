Banqladeşin sabiq prezidenti (1982-1990) Hesüyn Məhəmməd Erşad 90 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sabiq prezidentin nümayəndəsi bildirib.

Onun sözlərinə görə, M.Erşadın ölümünə səbəb səhhətindəki problemlər olub:

"O, bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib".

Agentliyin məlumatına əsasən, son 10 gün ərzində siyasətçi xüsusi aparat sayəsində yaşayırmış.

Qeyd edək ki, M.Erşad 1993-cü ildə Banqladeş prezidenti olub, 1990-cı ilin dekabr ayında isə istefaya gedib.

