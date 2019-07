"Sampdoria""Valensia"nın müdafiəçisi Ceyson Murilyonu heyətinə qatıb.

Publika.az xəbər verir ki, 27 yaşlı kolumbiyalı futbolçu 1 illik icarəyə götürülüb. Amma mövsüm bitəndən sonra "Sampdoria" 15 milyon avro ödəməklə onun transfer hüququnu da alacaq.

