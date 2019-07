Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin Hakkari bölgəsində PKK terrorçularına qarşı aparılan əməliyyatda üç hərbçi şəhid olub, biri yaralanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, əməliyyatda 3 terrorçu məhv edilib.

Siir bölgəsində isə PKK terror təşkilatına məxsus çoxlu silah-sursat aşkarlanıb

