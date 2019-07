Gədəbəydə zəncirvari avtomobil qəzası baş verib, xəsarət alan var

Gədəbəy rayonunda 4 avtomobilin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Zəhmət kənd ərazisində qeydə alınıb.

Gədəbəy rayon Arıqdam kənd sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Firdovsi Məmmədovun idarə etdiyi "Niva" markalı avtomobil əvvəlcə "QAZel" markalı avtomobilə, sonra isə yaxınlıqdakı "VAZ-2107" və "VAZ-21015" markalı avtomobillərə çırpılıb. Qəza zamanı zərbənin gücündən "QAZel" markalı avtomobil aşıb.

Hadisə zamanı F.Məmmədov xəsarət alıb. Yaralı Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



