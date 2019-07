İsmayıllı rayonunda narkotik mənşəli bitkilər yetişdirən şəxs tutulub.

"Report" xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 1961-ci il təvəllüdlü Qalınçaq kənd sakini Seyidov Şahin Əlixan oğluna məxsus İsmayıllı rayonu Qalınçaq kəndi ərazisində, meşədə 750 ədəd yaş vəziyyətdə narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar olunaraq götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

