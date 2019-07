Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan Respublikasında baş verən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı 5 nəfər ölüb, daha 15 nəfər isə yaralanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə Ufa - Beloresk avtomobil yolunda baş verib.

Belə ki, içərisində 39 nəfər sərnişin olan "King Long XMQ" markalı avtobus aşıb. Qəza nəticəsində 5 nəfər ölüb, daha 15 nəfər yaralanılıb.

Hadisə yerinə polis və xilasedicilər cəlb olunub.

Milli.Az

