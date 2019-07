Ərdoğan rus raketi ilə Qərbi vurdu - Alman nəşri

Almaniyanın "Di Velt" nəşrinin əməkdaşı Boris Kalnoki Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təzyiqlərə rəğmən Rusiya istehsalı olan S-400 zenit-raket sistemlərini satın almasını şərh edib.

Teleqraf.com xəbər verir ki, "Ərdoğan rus raketi ilə Qərbi vurdu" başlıqlı yazıda Türkiyənin Yaxın Şərqdəki proseslərdə Rusiyanı müttəfiq kimi gördüyü qeyd edilir.

İddiaya görə, NATO və ABŞ-ın tənqidlərinə baxmayaraq Türkiyənin Rusiya ilə sazişə sadiq qalmasının səbəbi bölgədə rəsmi Vaşinqtonla müqayisədə Kremlin daha təsirli olması ilə əlaqədardır.

