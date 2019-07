"İnanıram ki, Tramp bu təxribata uymayacaq” - Ərdoğan

“Tariximizin ən önəmli razılaşması “S-400” razılaşmasıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.



O bildirib ki, bu razılaşma adi bazar məntiqi ilə həyata keçirilməyib. Çünki bu ortaq olma, birlikdə istehsala keçmə üçün mərhələdir.



Ərdoğan qeyd edib ki, respublikaçı senator Lindsey Qraham Türkiyə düşməndir: “Belə birinin Senatda müzakirəyə çıxardığı məsələ Türkiyə-ABŞ münasibətlərini pozmağa hesablanmış düşünülməmiş təhdiddir. İnanıram ki, Tramp bu təxribata uymayacaq”.

