Nepalda daşqın və sürüşmə nəticəsində ölənlərin sayı 55 nəfərə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, azı 30 nəfər itkin düşmüş sayılır. Təbii hadisə zamanı 30-dan çox insan xəsarət alıb.

Nepalda leysan yağışlar cümə axşamı başlayıb.

Bundan öncə daşqın və sürüşmə nəticəsində 43 nəfərin öldüyü bildirilirdi.



