"Mercedes" komandasının britaniyalı pilotu Lyuis Hemilton Formula 1 üzrə Britaniya Qran Prisinin qalibi olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yarışı ikinci yerdə onun komanda yoldaşı finlandiyalı Valtteri Bottas, üçüncü yerdə isə "Ferrari" komandasının pilotu Şarl Lekler başa vurublar.

Formula 1 yarışlarının növbəti mərhələsi 28 iyulda Almaniyada keçiriləcək.

