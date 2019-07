Qara şokoladın ürəyə müsbət təsiri

Rusiyalı alim, dietoloq Antonina Starodubova qara şokoladın ürəyə müsbət təsirlərindən danışıb.

"Qara şokolad qəbul etmək metabolik göstəricilərin yaxşılaşması ilə nəticələnir. Eyni zamanda ürək-damar sistemi xəstəlikləri riskini də azaldır", - deyə Antonina deyib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, alim əlavə edib ki, qara şokoladın tərkibində olan kakao beyinin fəaliyyətinə, şəkərin və qandakı lipidin səviyyəsinə təsir edir. Bununla yanaşı, şokoladdan az istifadə etmək lazımdır. Çünki kalorisi çoxdur.

Milli.Az

