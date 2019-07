"Barselona" yeni transferi Antuan Qrizmannla rəsmi müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi 5 illik heyətinə cəlb etdiyi fransalı futbolçunu ictimaiyyətə təqdim edib.



28 yaşlı futbolçu yeni komandasında 17 nömrəli formanı geyinəcək.

