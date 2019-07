"Benfika" "Yuventus"un qapıçısı Mattia Perinlə maraqlanır.

Publika.az xəbər verir ki, tərəflərin artıq razılaşıb. Buffonun qayıdışından sonra 3-cü qapıçı olacağını anlayan Perin növbəti mövsümü daha çox oyun keçirə biləcək klub istəyir.

