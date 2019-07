Afrika Millətlər Kubokunda ilk finalçı bəlli oldu

Afrika Millətlər Liqasında finala yüksələn ilk komandanın adına aydınlıq gəlib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Seneqal və Tunis komandaları arasında keçirilən yarımfinal matçından sonra müəyyənləşib.

Qarşılaşmanın əsas vaxtı qolsuz başa çatıb. 90 dəqiqə ərzində komandalar hərəyə bir dəfə penalti qazansa da, heç biri bundan yararlana bilməyib. Əsas vaxtda hesab açılmadığından qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə hissələr oynanılıb.

Oyunda ilk qol 100-cü dəqiqədə vurulub. Tunisli D.Bronnun öz qapısına vurduğu qol Seneqalı finala daşıyıb.

Qeyd edək ki, yarımfinalın digər matçında Əlcəzair və Nigeriya milliləri üz-üzə gələcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.