Hindistanın Əhmədabad şəhərində yerləşən lunaparkda faciə baş verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Discovery" adlı əyləncə mərkəzində attraksion qırılaraq 20 metr hündürlükdən yerə düşüb.

Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər isə yaralanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.