Röyaya bağışlanan villa 500 min dollara satılır - FOTO + VİDEO

Əməkdar artist Röya Ayxana keçmiş qayınatası, “Çudo Peçka” dükanlar şəbəkəsinin sahibi Çingiz Cəlilov tərəfindən hədiyyə edilən villa satışa çıxarılıb.

Metbuat.az “Müsavat”a istinadən xəbər verir ki, evin satış qiyməti 500 min dollar (təxminən, 850 min manat) olaraq dəyərləndirilib.

Bildirilir ki, Nabranda yerləşən malikanə 1 hektar sahəsi olan meşəlik ərazidə yerləşir.

Qeyd edək ki, sözügedən villa sənətçinin doğum günündə ona hədiyyə edilib. Lakin sonradan “Çudo Peçka” mağazalarının vergi borclarına görə ailə iflas edib. Bu səbəbdən iş adamının biznes şəbəkəsinə daxil olan bütün əmlaklar müsadirə olunaraq əlindən alınıb.

Onu da bildirək ki, R.Ayxan Çingiz Cəlilovun oğlu Anar Cəlilovla ailəli olub. Onların bu evlilikdən Hüseyn adlı oğulları dünyaya gəlib.

