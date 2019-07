Rusiyada ağır yol qəzası baş verib.

"Report" bu ölkənin mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə Başqırdıstanda qeydə alınıb.

Məlumata görə, sərnişin avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 6 nəfər ölüb, daha 23 nəfər xəsarət alıb.



