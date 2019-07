Bakı. Trend:

Hindistanın Əhmədabad şəhərində (Qucarat ştatı) əyləncə mərkəzində baş vermiş qəzada 2 nəfər ölüb, daha 31 nəfər isə yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, faciəyə səbəb qurğulardan biri insanların üstünə aşma göstərilir.

Xilasetmə əməliyyatları bir neçə saat davam edib. Hadisə ilə əlaqədar polis araşdırmaya başlayıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.