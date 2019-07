Gənc müğənni Mina Hüseyn açıq-saçıq geyimi ilə diqqət çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, təqdim etdiyimiz qalmaqallı şəkli şəxsi İnstaqram hesabında paylaşıb.



Şərh bölməsini izləyiciləri üçün bağlayan Mina, "Həyat bir uşağa bənzəyir, yatmağını istəmirsinizsə, onunla məşğul olun" cümləsini yazıb.

