Bakı. Trend:

İsveçin Qevle şəhərində 23 yaşadək arasında keçirilən atletlərin Avropa çempionatında Azərbaycan təmsilçisi Nazim Babayev gümüş medal qazanıb.

Trend-in məlumatına görə, o, üç təkanla tullanma üzrə 17,03 nəticə göstərib.

Qızıl medalı türkiyəli Necati Ər, bürünc medalı isə italiyalı Andrea Dallavalle qazanıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.