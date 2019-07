Novak Cokoviç tennis üzrə Böyük Dəbilqə seriyalı Uimbldon turnirin qalibi olub

Tennis üzrə Böyük Dəbilqə seriyalı Uimbldon turnirinə yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, kişilərin fərdi mübarizəsində qalib adını serbiyalı Novak Cokoviç qazanıb. Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda təşkil olunmuş həlledici qarşılaşmada Cokoviç isveçrəli Roje Federeri 5 partiyalıq mübarizənin yekununda məğlub edib - 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Görüş 4 saat 55 dəqiqə davam edib. Turnir tarixində ilk dəfə final matçının son partiyasında tay-breyk oynanılıb.

Bununla da Cokoviç ötən il qazandığı titulu qoruyub. Onun aktivində "Uimbldon"da 5, "Böyük Dəbilqə" seriyalı yarışlarda 16 qalibiyyət var.

Qadınların yarışında rumıniyalı Simona Halep ABŞ təmsilçisi Serena Uilyamsı 55 dəqiqəyə 2 partiyada üstələyib - 6:2, 6:2.

Qeyd edək ki, Uimldon turnirinin ümumi mükafat fondu 38 milyon funt sterlinq təşkil edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.