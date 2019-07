Bakı. Trend:

İndoneziyanın Lombok adasında helikopter qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, qəza nəticəsində 4 nəfər yaralanıb.

Qeyd edilir ki, hadisə yerli vaxtla saat 14:00-da baş verib. Helikopter PT Carpediem Air şirkətinə məxsus olub. Xəsarət alanlardan biri helikopterin pilotudur, digərlər isə turistlər.

