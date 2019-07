“Liverpul” “Real”ın yarımmüdafiəçisi Marko Asensioya 75 milyon avroluq transfer təklifi göndərəcək.

Publika.az-ın məlumatına görə, kral klubu isə "Liverpul"un hücumçusu Sadio Manenin qarşılığında Asensionu qarşı tərəfə verməyə razıdır.

Asensio ötən mövsüm “Real”da 43 qarşılaşmaya çıxaraq 6 qol vurub.

