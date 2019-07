"Boeing 737 MAX"2020-ci ilə qədər sərnişin daşımalarını həyata keçirə bilməyəcək

"Boeing 737 MAX" təyyarələri 2020-ci ilə qədər sərnişinlərin hava daşınmalarını həyata keçirə bilməyəcək.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə hökumətdəki mənbələrə istinadən "Wall Street Journal" nəşri bildirib.

Qeyd edilir ki, "Boeing 737 MAX" təyyarələrinin uçuşlarını yaxın vaxtlarda ona görə yeniləmək mümkün olmayacaq ki, şirkət bu müddətdə nasazlıqlarıaradan qaldırmağa müvəffəq olmayacaq.

ABŞ-ın Mülki Aviasiya Federal İdarəsində qeyd ediblər ki, təyyarələr gələn ilin yanvarında istismara qayıdacaq.

Xatırladaq, bir sıra ölkələrdə baş verən qəzalardan sonra Birləşmiş Ştatlarda "Boeing 737 MAX" uçuşları dayandırılıb.



