Bakı. Trend:

İndoneziyanın Vest Papua Qayıq əyalətində 15 nəfərlik qayıq aşıb.

Trend-in məlumatına görə, xilasedicilər 2 nəfərin cəsədini aşkarlayıb, 11 nəfərin isə axtarışı aparılır.

Bildirilir ki, 15 nəfərlik qayıq cümə günü Soronq port şəhərindən uzaqlaşıb. Məlumatda qeyd edilir ki, hündür dalğalar qayığı aşırıb.

İki nəfəri xilas etmək mümkün olub.

