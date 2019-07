“Real Madrid"in futbolçusu Xames Rodriges "Atletiko"ya keçməyə yaxındır.

Publika.az xəbər verir ki, kolumbiyalı yarımmüdafiəçi “Real”ın baş məşqçisi Zinəddin Zidanın planlarına daxil deyil. Paytaxt klubu yay transfer pəncərəs bağlanana qədər Xamesi satmağı planlaşdırır.



