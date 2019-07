Putinin sabiq təlimçisi helikopter qəzasında həlak olub

Rusiyanın Yüngül Aviasiya Federasiyasının rəhbəri İqor Nikitin Moskva yaxınlığındakı Solneçnoqorskda "Robinson" helikopterin insərt enişi zamanı həlak olub.

Bu barədə "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, İ.Nikitin ölkə prezidenti Vladimir Putinin uçuşa hazırlığı ilə məşğul olub. 2012-ci ildə 63 yaşlı təyyarə konstruktoru Vladimir Putini yüngül deltaplanda uçmağı öyrədib.

Rusiya lideri 2012-ci ildə Asiya - Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti ərəfəsində "Ümid uçuşu" sınağında iştirak edib.

Qəza zamanı ümumilikdə iki nəfər həlak olub.



