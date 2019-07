Bakı. Trend:

Afrika Millətlər Kuboku yarımfinal matçları keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, finala Seneqal və Əlcəzair milliləri vəsiqə qazanıb.

Seneqal Tunis millisini əlavə vaxtda məğlub edib.

Yarımfinalın digər matçında isə Əlcəzair və Nigeriya yığmaları qüvvəsini sınayıb. Əlcəzair Nigeriyanı 2:1 hesabla məğlub edib.

