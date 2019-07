Türkiyə "S-400"-lərin öyrənilməsi üçün Rusiyaya 100 mütəxəssis göndərib

Türkiyənin 100 mütəxəssisi S-400 zenit-raket sistemlərində işləmək üçün təlim məqsədilə Rusiyaya yola düşüb.

"Report" "Haberturk" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib.

"S-400 üzrə razılaşma tariximizdə ən əhəmiyyətlidir. Çünki bu, yalnız ticarət məsələsi deyil. Bu əməkdaşlıq birgə istehsala keçid prosesidir. Və bu prosesdən sonra yenə də Rusiya ilə, S-500 raketləri haqqında danışıq aparıla bilər", - deyə Türkiyə lideri qeyd edib.

Ərdoğan həmçinin bildirib ki, ölkə S-400-lərin köməyi ilə döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı yalnız öz üstünlüyünü təmin etməyi deyil, həm də sülhü qorumağı və şəxsi milli təhlükəsizliyə zəmanət verməyi nəzərdə tutur.



