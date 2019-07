Gürcüstan parlamentinin müxalif “Vətənpərvərlər alyansı”ndan olan deputatı Georgi Lomiya Moskvaya səfər edib.

Axar.az xəbər verir ki, gürcü deputat burada rusiyalı parlamentarilərlə görüşəcək.

“Bəli, mən artıq Moskvadayam!” - Lomiya bildirib.

Onun sözlərinə görə, Gürcüstandan daha iki nəfər – parlamentin deputatı Ada Marşaniya və Tiflis Şəhər Məclisinin üzvü Qoça Tebdoradze isə bazar ertəsi Moskvada olacaqlar.

