Ermənistanda atışma olub.

Bu barədə "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, hadisə Sünik vilayətində qeydə alınıb. Atışma zamanı Hdzoresk kəndinin iki sakini - 29 yaşlı Aşot Avanyan və onun qardaşı, 24 yaşlı Tevos Avanyan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Qoris Tibb Mərkəzinə çatdırılıblar.

Onların vəziyyətinin ağır olduğundan yaralılar hadisə ilə bağlı hər hansı ifadə verə bilməyiblər.

Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.