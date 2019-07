Bakı. Trend:

İyulun 14-də “Böyük dəbilqə” seriyasından olan Uimbldon tennis turnirinin final görüşü keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, kişilərin fərdi mübarizəsində qalib adını Novak Cokoviç qazanıb.

Həlledici qarşılaşmada serbiyalı Cokoviç Roje isveçrəli Rocer Federeri məğlub edib.

Görüş 4 saat 55 dəqiqə davam edib.

Qeyd edək ki, Londonda ənənəvi olaraq keçirilən turnirin ümumi mükafat fondu 49,33 milyon dollardır.

