"Bolonya"nın 50 yaşlı baş məşqçisisi Sinişa Mihayloviçdə qan xərçəngi aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, mütəxəssis xəstəliyə qalib gələcəyinə inandığını qeyd edib:

“Təslim olmayacam və bu mübarizədən qalib ayrılacağıma inanıram".

Mihayloviçin xəstəliyə baxmayaq, baş məşqçi kimi işini davam etdirəcəyi açıqlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.