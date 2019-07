Britaniyada yaxşı davranan məhbuslara həbsxana kameralarının açarlarını verəcəklər

Britaniya hakimiyyəti məhbusları yaxşı davranmaları üçün həvəsləndirməyə qərar verib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Ədliyyə Nazirliyinə istinadən "The Guardian" yazıb.

Qeyd edilir ki, xüsusi hallarda həbsxanaların rəhbərliyi məhkumlara onların kameralarının açarlarını verəcəklər. Həmçinin məhbuslar nümunəvi davranışlarına görə mükafat kimi daha uzun müddətli görüşlərə buraxılacaqlar.

Azadlıqdan məhrum edilənlər habelə özləri üçün sərbəst yemək hazırlığı, idman zalına daha çox baş çəkmək, həmçinin duş qəbul etmək vaxtını seçmək imkanını alacaqlar.

Bəzilərinə həmçinin onlar istədikləri vaxt kameralarının qapılarını bağlamağa icazə verə bilərlər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.