İsveçin Qevle şəhərində 23 yaşadək arasında keçirilən atletlərin Avropa çempionatında Azərbaycan təmsilçisi Nazim Babayev gümüş medal qazanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, o, üç təkanla tullanma üzrə 17,03 nəticə göstərib.

Qızıl medalı türkiyəli Necati Ər, bürünc medalı isə italiyalı Andrea Dallavalle qazanıb.

Milli.Az

