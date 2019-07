Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin əməliyyat tədbirlər nəticəsində 3 il ərzində 15 iyul çevriliş cəhdindən sonra ölkəni tərk etməyə çalışan 557 nəfər sərhəddə yaxalanıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı yazıb.

Məlumata görə, 2016-cı ildə 18, 2017-ci ildə 149, 2018-ci ildə 266, bu ilin geridə qalan dövrü ərzində isə 124 FETÖ-çu Ədirnə ərazisində saxlanılıb, onların Yunanıstan vasitəsilə Avropaya qaçmasının qarşısı alınıb.

